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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan derbi öncesi flaş hamle: Açıklandıktan 1 saat sonra...

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#Beşiktaş#Hakem#Galatasaray
Beşiktaşta Serdal Adalıdan derbi öncesi flaş hamle: Açıklandıktan 1 saat sonra...
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 12:56

Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin hakeminin belli olmasının ardından açıklama yapacağını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Dev derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi. 

'HAKEM KARARI AÇIKLANDIKTAN 1 SAAT İÇERİSİNDE...'

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada derbinin hakeminin belli olmasının ardından Serdal Adalı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

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#Beşiktaş#Hakem#Galatasaray

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