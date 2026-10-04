Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi!

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Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren seçim maratonu ardından tek aday olan Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi.

Sabah 10.40’da başlayan ve saat 17.00 itibarıyla sona eren seçimde oy kullanma hakkına sahip 39 bin 500 üyeden 3 bin 910 genel kurul üyesi katılım gösterdi.

SERDAL ADALI GÜVEN TAZELEDİ

2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan, ardından Mayıs 2025'teki olağan kongrede güven tazeleyen Adalı, bu seçimle birlikte kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak.

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MAYIS 2028'E KADAR BAŞKANLIĞI ÜSTLENECEK

Beşiktaş’ta bir sonraki olağan seçim 2028 yılının mayıs ayında yapılacak. Başkan Serdal Adalı, bu genel kurula kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE 8 İSİM DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlılarda bu genel kurulun ardından mevcut yönetim kurulundaki 8 isim, listede yer almadı.

Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç, yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

Toplam 20 sandıkta sonuçlar şu şekilde:

Serdal Adalı: 3 bin 815 oy

Geçersiz: 37 oy

Boş: 58 oy

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SERDAL ADALI: YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kongre üyelerine teşekkür etti ve camiaya mesaj vererek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere taşımak, Beşiktaş için çalışmak, üretmek ve başarmak azmiyle; camiamızla, genel kurulumuzla, taraftarımızla ve Beşiktaş'a hizmet için burada olan yönetim kurulumuzla yeni bir yola çıkıyoruz.

Bu anlamlı başlangıçta emeği olan; önce idari ve mali genel kurulumuzda, bugün de seçimli genel kurulumuzda iradesini ortaya koyan, bizlere destek veren, güvendiklerini göstererek güç veren ve Beşiktaşlılık görevini yerine getirerek burada bulunan yaklaşık 4 bin kongre üyemize, bugünü birlikte yaşadığımız her Beşiktaşlıya yürekten teşekkür ediyorum."

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"Şimdi hep beraber çalışma zamanı"

"Artık yapılanma dönemini büyük ölçüde tamamladık. Şimdi, her geçen gün artan azim ve hızla Beşiktaşımızın yeniden zirvede olacağı, sportif başarıyı yakalayacağımız ve finansal bağımsızlığımızı kazanmaya başlayacağımız günler için hep beraber çalışma zamanı.

Camiamız ve taraftarlarımız için de her branşta, her mücadelede Beşiktaşımıza destek olma, birlik ve beraberliğimizi yeniden gösterme zamanı.

Her zaman söyledim, bir kez daha söylüyorum: Kenetlenmiş, tek yumruk olmuş, inanmış bir Beşiktaş'ın başaramayacağı iş, elde edemeyeceği başarı yoktur."

"Çok daha iyi Beşiktaş görecekler"

Adalı sözlerini "Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde, hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak camianın karşısına tekrar çıkarız." ifadeleriyle sonlandırdı."