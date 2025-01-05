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Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'ın karar zirvesi

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Serdal Adalı
Beşiktaşta Serdal Adalı ile Sergen Yalçının karar zirvesi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün bir araya gelecek. Genel kurul öncesi prensip anlaşmasına varan tarafların bugünkü görüşmede kesin olarak el sıkışması bekleniyor. Siyah beyazlıların Sergen Yalçın ile 2.5 yıllık anlaşma yapmaları yüksek ihtimal.

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Beşiktaş’ta göreve gelir gelmez, teknik direktörlük koltuğu için ilk adaylarının Sergen Yalçın olduğunun özellikle altını çizen kulüp başkanı Serdal Adalı, bugün deneyimli çalıştırıcı ile bir araya gelecek.

Adalı, tatil için yurt dışında bulunan Yalçın ile bugün görüşmek üzere sözleşti. Prensip anlaşmasına varan tarafların bugün kesin olarak el sıkışması bekleniyor. Siyah beyazlıların Sergen Yalçın ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Menajerler tarafından kendisine birçok ismin önerildiğini belirten Adalı, buna karşın ilk tercihlerinin Sergen Yalçın olduğunu vurguladı. Adalı, “Sergen Yalçın da Beşiktaş’a dönme konusunda heyecanlı. Bugüne kadar yaptığı görüşmelerde para konuşmadık. Anlaşacağımızı düşünüyorum. Bir araya gelip kesin kararımızı vereceğiz” diye konuştu. Başkan Adalı ayrıca, takımın son durumu hakkında geçici teknik sorumlu Serdal Topraktepe’den aldığı bilgileri Yalçın ile paylaşarak bir değerlendirmede bulunacak. 

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Serdal Adalı

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