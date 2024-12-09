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Beşiktaş'ta Serdal Adalı adaylığını açıkladı

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Futbol
Beşiktaşta Serdal Adalı adaylığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 19:35

Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak olağan genel kurulda Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Serdal Adalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Büyük Beşiktaş camiası...

Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar.
Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir.

Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz!

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Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım.

Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım.

Aslolan Beşiktaş'tır,
Saygılarımla...

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Futbol

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