Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Tirana maçı sonrası zemin tepkisi

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3-1'lik ilk maçın rövanşında Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş maçı değerlendirdi.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

Sahada şiddet ve kötü görüntü istemeyiz. Güzel bir görüntü değildi. Bundan kimse memnun olmaz. Şiddeti kim yaparsa yapsın, doğru bulmam. Arnavutluk ile iyi ilişkilerimiz var, bizim dostluğumuz bozulmaz. Bu görüntüler, olmadı. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Bunu gündem yapmamalıyız. Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir.

"BU STADA BU ZEMİN YAKIŞMIYOR"

Böyle bir stadyuma daha güzel bir zemin yakışır. Bu maçtan sonra sahanın zemini değişecektir. Oyun kalitemizi biraz etkiledi ancak uyum sağlamamız önemliydi. Sanıyorum Avrupa Konferans Ligi finali de burada oynandı. Bu kadar kısa sürede bu kadar olumsuz bir zeminin olması doğru değil.

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"AMARTEY İDMANSIZDI AMA GAYET UYUMLU OYNADI"

Amartey geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Amartey, gayet uyumlu oynadı. Kendisini tebrik ediyorum.

"KALECİYE ÜZÜLDÜM"

Tirana ile ilgili konuşmak bana düşmez ama Hassani iyi bir oyuncu. İyi bir sol ayağı var. Bu zemin, böyle bir takıma da yakışmıyor. Bugün futbolun seyir zevki biraz kenarda kaldı. Kaleci Selmani'ye de üzüldüm, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur.