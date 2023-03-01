Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sert açıklamalar! "Mutsuzum, rahatsızım"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı ekibin futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Böyle zor zamanlarda birlikteliği gördük, desteğimize de devam etmemiz gerekiyor. Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Yaşamaya, düşünmeye ve sevmeye zaman ayırmalıyız.

"MUTSUZUM, RAHATSIZIM"

Mutsuzum, rahatsızım. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.

Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz.

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"HEDEFLEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Takım olmak ve uyum çok önemli, bu konuda istediğimiz seviyeye gelemedik. Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler sahada alınamadı. Her şeye rağmen yarışta olmalıydık.

Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz.

"BAZI OYUNCULARIN GİTMESİNE İZİN VERİRİZ"

Sol bekte dört oyuncu, hatta Necip bile var. Sene sonu Masuaku ile devam etmek mi, yeni bir oyuncu mu? Buna sonra bakacağız. Sözleşmesinde maç sayısı var, çok ihtiyaç kalırsa oynatırız. Kevin N'Koudou'dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz. Artur Masuaku'nun dizinde kronik sakatlık var. Ancak aradan geçen zaman içinde iyi. Son dönemde hiçbir sakatlığını görmedim. Eyüpspor maçında çıkmak istemedi. İyi bir duruma geldi. Fiziksel sorunumuz yok. Hücuma dönük daha etkili oluyor.

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ONUR BULUT SÖZLERİ

Onur Bulut'u sene sonu düşünürken, 1 milyon euro verilerek alınabileceği ortaya çıktı. Sağ bekimiz olur, sol bekimiz olur. Valentin Rosier coşkuyla oynayan oyuncu. Onur ile Rosier yarışmaya girecek. Şu an için transfer düşüncemiz yok.

"MADEM ÖYLE LİG İPTAL EDİLSİN"

Ligden düşme kalktı, aşağıya müdahale ettin. 2 takım düşecek. Peki yukarıya neden etmedin? Deprem nedeniyle o bölgeden bir takım katılıyor, bir takım katılmıyor. Peki neden? Madem öyle lig iptal edilsin.

"DELE ALLI'NİN SANKİ HİÇ GÜCÜ YOK, RAHATSIZIM"

Dele Alli'nin problemi yok. Çok mütevazi bir oyuncu, çalışıyor, koşuyor. Top kazanmaya başladı. Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var. Sanki hiç gücü yok. Talihsizlik mi, bu böyle mi bilemiyorum. Verim alamadım, rahatsızım.

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"SAVUNMADA İYİYİZ, HÜCUMDA ETKİSİZİZ"

"Atışı kullananın iyi kullanması gerekiyor. Savunmada iyiyiz ama hücumda da etkisiziz. Asıl sıkıntımız hızlı ve tempolu oynamak. Kurguyu değiştirince oyuncularla problem yaşıyoruz. İsterseniz bu toplantıları haftada bir, onbeş günde bir yapalım. Bu ara kimse çıkamıyor ortaya. Saklanıyorlar galiba."