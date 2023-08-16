Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Rashica, Talisca, Ramos ve transfer açıklaması

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Yarın Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta basın toplantısı düzenlendi.

İlk olarak söz alan Daniel Amartey; "Tek başıma idman yapmak zordu. Ama geldiğimden beri bana çok yardımcı olundu. Zaman geçtikçe iyiye gittiğimi düşünüyorum. Transferle ilgili Çağlar'la konuştum. İyi şeyler söyledi bana. Buraya gelmemin iyi bir karar olacağını söyledi bana. Ghezzal ile konuştum. O da kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Oynadığım pozisyon hakkında bek ya da stoper fark etmez. Hangi ihtiyaç varsa orada oynayabilirim. Sadece hazır olmam gerekiyor. Hocamın benden isteyeceklerine hazır olmam gerekiyor. Bu durum işi tabii ki kolaylaştırdı. Adaptasyon sürecini kısalttı. Başka ülkelerden geliyoruz ama hepimiz Afrikalıyız. Ama bunu tüm takım için söyleyebilirim. Bir aile gibiyiz. Aboubakar olsun, diğer herkes olsun geldiğimden beri bana çok destek verdi." dedi.

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Amartey'den sonra Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam şunları söyledi:

2023-2024 sezonuna yeni başladık sayılır. Oynadığımız maç sayısı giderek yoğunlaşacak. 6 maçımız daha var, milli maç arasına kadar. 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlatmak gerekiyor. Herhangi bir sorunumuz yok şu anda. Şu aşamada yarınki maça başlarken, 3-1'lik avantajla başlayacağız ama garantisi yok. Oynanmadan kazanılmıyor. Eldeki oyuncuların form durumuna göre oyuna başlamak istiyoruz. Neftçi takımı iyi pas yapan, teknik bir takım. Kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz.

Sadece Omar Colley'ın omuzunda sıkıntımız var. Buna bir bakacağız. Ghezzal'ın maalesef ailesi kaza geçirdi. Ama çocuğunun durumu iyi. O da evine gitti. Şanssız bir dönem geçiriyor yine. İyi çalışıyordu antrenmanlarda. Umarım yarın keyifli bir maç olur ve kazanarak turu geçeriz.

"RASHICA İÇİN YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Rashica, geçen sezon gayet iyi oynadı. Başarılı oldu. Aldığımız bilgilere göre baktığımızda karakterli, yetenekli bir oyuncu. Bugün gelemeyecek ama bize katılımını sağlamış olduk. Yönetimi tebrik ediyorum.

"OXLADE-CHAMBERLAIN'İN FUTBOL BİLGİSİ VE BECERİSİ OLDUKÇA FAZLA"

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Chamberlain dün antrenmana katıldı. Olumlu, pozitif. O da uzun süre bireysel çalıştı. Takım idmanına kısmen kattık. Futbol bilgisi, becerisi oldukça fazla. Fiziksel olarak hazırlayıp takıma adapte etmek istiyoruz.

"TALISCA'NIN ÖZLEMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Talisca ile ilgili daha önce de söyledim. İstekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemedim. Özlemi olduğunu, o zaman buraya gelmesini gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi bu. Arap kulüplerinde ve başka ülkelerde değişik transfer hareketleri olabiliyor. Biz de sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok.

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Aldığımız oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum. Ama başarılı, başarısızlığı biraz zaman alacaktır. Sayısal olarak değil ama bireysel olarak bakarsak stoperde bir eksiklik görüyoruz. Onun dışında diğerlerinde sayısal bir sıkıntı görmüyoruz.

DENİZ TÜRÜÇ - UMUT MERAŞ TAKASI İDDİASI

Deniz Türüç beğendiğim bir oyuncu. Milli Takım'a da almıştım kendisini. Bizim bir düşüncemiz yok ama sanırım Başakşehir'in bir teklifi var. Umut Meraş da beğendiğim bir oyuncu. Gitmesini istemem ama kulüpler oturur görüşür bir sonuç çıkarsa bilemem.

TRANSFER DÖNEMİ MAÇLAR OYNANDIĞINDA BİTMELİ

Transfer ayının bu şekilde olmasını doğru bulmuyorum. Transfer ayı, maçların oynanmadığı dönemden önce bitirilmeli. Sadece bir opsiyon tanınmalı, sakatlık olur diye.

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"BAKHTIYAR İLE İLGİLİ GELİŞMERİ BEKLİYORUZ"

Bakhtiyar ile gelişmeyi bekliyoruz. Mavi kartla ilgili, konuşuldu, anlaşıldı. Bugün de gelebilir. Son durumu bilmiyoruz. Bekliyoruz.

SERGIO RAMOS AÇIKLAMASI

Ramos kendini kanıtlamış bir futbolcu. Birçok kulüp istiyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti, sonra Arap kulüpleri yazıldı, sonra Türkiye olabilri dendi. Son durumu bilmiyorum. Çok değerli bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar oynamışi, markalaşmış oyuncular. Benim bir şey söylememe gerek yok. Bunu herkes kabul eder ama transfer idari ve teknik bir konu. Onu bilemiyorum. Bir şey olursa konuşuruz.

SALİH VE CENK'İN SÖZLEŞMELERİ UZATILACAK MI?

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Salih bugün bizimle beraber. Oynuyorlar, mukaveleleri devam ediyor. Gelecek sene için söylüyorsanız, henüz onlar neticelenmedi. İkisi de kalmak istiyor, oynuyor. Tabii ki daha iyi şartlarda devam etmek istiyorlar. Takımın sorumlu kişileri. Ayrı gayrı bir şey olacağını düşünmüyorum. Uzamış olması eleştirilebilir. Halledilir, benim beklentim öyle