Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal sözleri: Kimseyi dışlamıyoruz

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında KF Tirana ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş ve tecrübeli oyuncu Necip Uysal açıklamalar yaptı.

"RAKİBİMİZ DE İYİ OYUNCULARA SAHİP"

"Tiran'da bulunmaktan dolayı mutluyuz. Hava güzel, sıcak denecek kadar güzel. Yeşillikleri doğayı gördük. Daha önce birçok defa Arnavutluk'a geldik. Bir müsabaka daha yapacağız. İlk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz."

"STADYUM ÇOK GÜZEL AMA ZEMİN BİRAZ BOZUK"

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"Tiran takımı oynamaya çalışıyor, kontratak oynamayı hedefliyor. Tabii tanıdığımız oyuncular var. Türkiye'de oynayan oyuncular var; Abazaj gibi, kalecileri gibi... Bildiğimiz oyuncuları var. Rakibi analiz ettik. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Arnavutluk'tan çok yetenekli oyuncular çıkıyor zaten. Biz de kendimizi iyi hissediyoruz. İlk maçta oyuna daha çok hakimdik. Rakibin oyun şeklini bilerek oynamaya çalışacağız. Stadyum çok güzel ama zemin biraz bozuk. Rakibimiz iyi, biz de iyi takımız. Güzel oyun istiyorum ama zemin olumsuz etkileyebilir."

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"GEÇEN SENE RAKİBİMİZ AVERAJLA ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ"

"Takımdaki oyuncu kalitesine, gücüne göre takımını iyi oynatan bir hoca. Zaten birinci turu geçti. Biz iyi bir takımız ve bize göre iyi oynadı. Rakip hocaya söyleyecek bir şeyim yok, o işini iyi biliyor. Kabul etmek gerekir ki Beşiktaş güçlü bir takım, iyi oyuncuları var. Geçen sene rakibimiz averajla şampiyonluğu kaybetti. Hoca elinden gelen gayreti göstermiştir. Başarılar diliyorum kendisine."

"PAZARTESİ İDMANA ÇIKACAKLAR"

"Analiz konusunda bize katkı yapmaya çalışan Eren arkadaşımız, kendine yeni bir yol çizmek istedi. Hayırlı olsun. Ghezzal ve Cenk... Ghezzal'ın listede ismi vardı ama normal idmana pazartesi günü çıkacak gibi görünüyor, Cenk de öyle. İyiye gidiyorlar. Umarım hafta başı idmana çıkarlar. Rebic zaten listede yoktu. İdmanlara katılıyor. Bu şekilde kenarda kalan bazı oyuncularımız var. Bunların transferlere bağlı değişimleri olacaktır. Normal karşılamak lazım."

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"KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ"

"Havamız iyi. Ghezzal çalışıyor, elinden gelen gayreti gösteriyor. Yurt dışı kampında da iyi çalıştı. Arkada hafif bir kanama oldu, 1 hafta 15 gün dediler. Onun tamamlanmasını bekliyoruz. Her futbolcuda olabilir. O yüzden çok transfer yapılıyor. Her oyuncunun yeri garanti olsa ve sene boyu oynasa kulüp de para harcamaz. Elimizdeki 3 forvetin hiçbiri yok elimizde; Ghezzal, Cenk, Rebic. Ghezzal iyi bir profesyonel. Bizim dışımızda bazı şeyler söyleniyor. Ghezzal bizim için değerli bir oyuncu. Değerli ve performansının hazır olmasına çalışıyoruz. İyi niyetle çalışıyor. Kimsenin dışladığı yok. Kimseyi dışlamıyoruz. Elimizdeki tüm oyuncuları değerlendireceğiz.

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NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMALARI

"Rakibimize çok saygı duyuyoruz. İlk maçta da takım olarak daha üstündük ama rakibimiz iyi bir takım. Hafta içi maçın analizini yaptık. Yarın da herkes hazır, sahaya çıkıp en iyi şekilde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Hocam nerede görev verirse ben orası için kendimi hazır tutuyorum. Stoperde kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah böyle devam eder. Transfer konularını konuşmak haddim değil. Onları yönetim ve hocamız konuşsa daha iyi. Takım içinde hava iyi. Geçen hafta iyi bir maç çıkardık. Gelenler gidenler olur, hocanın takdiridir. Biz sahaya çıktığımız zaman elimizden ne geliyorsa onu yapacağız."