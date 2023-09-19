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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı: Trabzonspor yenilgisine takılıp kalmayın

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Trabzonspor
Beşiktaşta Şenol Güneşten oyuncularına uyarı: Trabzonspor yenilgisine takılıp kalmayın
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

Güneş, Trabzon maçı sonrası moralsiz olan oyuncularından bir an önce toparlanmalarını istedi. “Daha oynayacağımız onlarca maç var” diyen Güneş, Club Brugge karşılaşmasına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Süper Lig’de önceki gün Trabzonspor’a 3-0 yenilen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’ten futbolculara uyarı geldi.

Maç sonrası oyuncularının son derece üzgün ve moralsiz olduğunu gören tecrübeli çalıştırıcı, kısa bir konuşma yaparak moral vermeye çalıştı. Trabzon deplasmanında her açıdan başarısız bir sınav verdiklerini ancak buna takılıp kalmamaları gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Forma giyen herkes gerçek performansının altında kaldı. Çok daha tempolu ve hızlı oynamamız gerekiyordu. Evet kötü oynadık, yenilmeyi hak ettik ancak bu maça takılıp kalmamalıyız. Sezonun henüz başındayız, önümüzde oynayacağımız onlarca maç var. Hepinizin bir an önce bu yenilgiyi unutup, perşembe günü yapacağımız Club Brugge maçına odaklanmanızı istiyorum” şeklinde konuştu. 

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Trabzonspor

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