Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Onana açıklaması! Gidecek mi? Emirhan İlkhan sorusuna yanıt...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu Amir Hadziahmetovic basın toplantısında konuştu.

İlk olarak söz alan Hadziahmetovic şunları söyledi:

Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu hafta çalışmalarımızda yapamadığımız şeyler üzerine yoğunlaştık. Yarın da galibiyet için savaşacağız.

Konyaspor'da her mevkide oynadım ama son iki sezonu 6 numara olarak geçirdim. Buraya da 6 numara olarak geldim. Gole uzak bir bölgedeyim ama takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum.

Şenol Güneş'in açıklamaları ise şu şekilde:

Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için ikinci maçı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. İlk maçtaki oyun birbirimizi tanımaya imkan verdi. Bütün amacımız turu geçmek. Oyuncular da iyi çalıştı. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz.

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"AMARTEY VE MASUAKU OLMAYACAK"

Şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. O mevkiler için sıkıntımız olacak ama daha önce orada oynayan oyuncular var. Onlar da elinden gelen gayreti gösterecektir. Görev alacak tüm oyuncular elinden geleni yapacaktır.

ONANA'NIN GİTME DURUMU YOK"

Bizim dışımızda her şey konuşuluyor. Bunların hiçbirine cevap vermek istemiyorum. Transferle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam başka şeyler çıkarılıyor. Onana transfer edilen bir oyuncu, bizim oyuncumuz. Sahaya çıktığında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şu anda gitmesi gibi bir durum yok.

Müsabakaya hazırlanıyoruz şu anda. Bütün oyuncularımızın düşüncesi de o. Transfere vereceğim cevabın bir anlamı olmayacak. O yüzden ben onlara girmek istemiyorum. Şu anda giden bir oyuncu yok. Gitmesi gereken bir oyuncu olduğu zaman söylüyoruz zaten.

Kariyerlerine hiçbir söyleyemeyeceğimiz takımlarında oynamayan oyuncular var. Rebic var, Chamberlain var. Rashica da geçen sezon oynadı ama bu sene takım idmanlarına katılmadı. Takımla birlikte olan oyuncular Onana ve Bakhtiyor da yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyor.

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EMİRHAN İLKHAN'A İLGİ OLDU MU?

transfer cevabı vermek istemiyorum ama Emirhan iyi bir oyuncu, keşke buradan hiç ayrılmasaydı. Gitmişse de geri dönsün. Gelme isteğinin olduğunu duyduğumda konuşulmasını söyledim. Kiralık gelip geri dönme durumu olduğu söylendi. Biz de kiralık transfere sıcak bakmadık. Kiralık gelip bizde oynarsa başka oyuncuyu kesecek, sezon bitince de ayrılacak. Bize kiralık veren takıma katkı olsun diye yapacaksan, onu yapmayı doğru bulmam.

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"FEDERASYONUN ERTELEME KARARI OLUMLU"

Federasyon bu kararı alırken takımları ve kendisini düşünerek almıştır. Alınan tüm kararlara uyarız. Yanlış olduğunda eleştiririz. Doğru olduğunda takdir ederiz. Bizim isteğimizden çok bu karar federasyonun isteği ile ortaya çıktı. Şu anda olumlu olarak ortaya çıktı. Bütün takımlarımız iddialı. O da güzel bir şey.

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"BAKHTIYOR'UN KATKISI OLACAK"

Bakhtiyor yeni gelmişti. Antrenmanlı olduğu için fiziksel bir sıkıntı yok ama uyum olarak sıkıntısı olacaktır. Ama oyuncu karakteri olarak iyi bir oyuncu. Özellikleri de var. Bize katkısı da olacaktır.