Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Mert Günok'a güvenoyu

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Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı maçın henüz 1. dakikasında büyük bir şanssızlık yaşayarak topu ayağının altından kaçıran Mert Günok, buna rağmen aynı karşılaşmadaki kurtarışlarının yanı sıra performansıyla güven vermeye devam ediyor.

O POZiSYONDAN SONRA KALESiNDE DEVLEŞTi

Teknik direktör Şenol Güneş de Konya maçında hatalı bir gol yiyen tecrübeli kaleciye sahip çıktı ve oynatmaya devam edeceğini söyledi. Güneş’in tecrübeli eldivene güvenoyu vermesinin en önemli nedeni ise yediği hatalı gole karşın ortaya koyduğu istatistikler. Konyaspor bu sezon 6 şutla Beşiktaş kalesine bir maçta en çok isabetli şut çeken takım olurken, buna karşın Mert Günok 6 kurtarışa imza atmayı başardı ve rakiplerine geçit vermedi.

CEZA SAHASI DIŞINDAN %88’LiK BAŞARI YAKALADI

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Yüzde 72’lik kurtarış yüzdesine sahip olan Mert Günok, ceza sahası içinden yüzde 65, ceza sahası dışından da yüzde 88’lik başarı yakaladı. Mert Günok, Süper Lig’de bu sezon 6 maçta, kalesinde 7 gol gördü.