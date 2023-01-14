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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten maç sonu Weghorst açıklaması!

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Weghorst
Beşiktaşta Şenol Güneşten maç sonu Weghorst açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 19:34

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Sahaya kazanmak için çıktık. Eldeki koşullar itibariyle en iyisini yapmalıydık. İyi bir takımla oynadık. Sahayı iyi kullanan, kanatları iyi kullanan bir takım. 1-0 geride başladık. Bizim için öyle bir durumun olması, sonucun da böyle olması sevindirici.

İKİ TAKIM DA KAZANABİLİRDİ

Bir arkadaşın hatasını, diğerlerinin gayretiyle kapatabiliriz. Bugün de böyle oldu. İki takım da kazanabilirdi. Konyaspor iyi takım

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HİÇBİR ZAMAN KIRILMADIK

Hiçbir zaman kırılmadık. Deplasmanda kazanamayan bir takım görüntüsü vardı, gerçi yine gol yedik. Gol yemeden kapatmayı düşünüyoruz ama gol yiyoruz.

WEGHORST YORUMU

WEGHORST hala sonuna kadar gitmeyebilirdi. Ama gitmekte çok istekliydi. Verimli olmayacak oyuncular da gidebilir. Zaten duyarsınız. Yarın ne gelişme olur bilmiyorum. Ona bakacağız

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Weghorst

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