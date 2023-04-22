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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten maç sonu Galatasaray derbisi yorumu: 'Favorisi yok'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneşten maç sonu Galatasaray derbisi yorumu: Favorisi yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 21:40

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Bütün istatistikler yardımcı unsurlardır. Kazanmak, gol yemeden galibiyet almak, goller atmak önemli. Ancak, asıl önemli olan oyun felsefesi. Bu konuda hala düşündüğümüzün gerisindeyiz ama oyuncuların iyi niyeti, istekleri önemli. 1 hafta önce bu yapıdan çok uzaktık. Hiçbir şey yapmadık. 2-0'ı yakaladık ama 1-0'ken oyunu daha iyi yönetmeliydik. Oyunu yöneten, hızlandıran, yavaşlatan takım olmalıyız. Takım olmaya çalışan bir ekip olarak olumlu taraflar daha fazla.

ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİLER

2-0 kazandık, gol yemedik. Geçen hafta da gol yemedik. Daha fazla gol atabilirdik, öyle pozisyonlar vardı. Rakibimizin de durumunu anlamak lazım. Bir alt ligden geldi. Olağanüstü işler yaptı. Gücü oranında bakınca... Elinden gelen gayreti gösterdi. Hızlı başladılar ama dirençleri kırılınca oyun lehimize döndü. Maçtan önce favori olan takımın kazanması gerçekleşti.

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KAZANMAK GÜZEL

Bugün itibarıyla baktığımız zaman takımın sezon başından beri kayıp puanlarını konuşmak istemiyoruz. Çünkü hatalarımız, eksiklerimiz, dalgalanmalarımız var. Bir kadro oluşuyor. Bu yeterli mi değil mi, sezon sonuna kadar oynayacağımız maçlardaki duruma bağlı. Oyuncular gelişirse değişirse sorunlar azalır. Kulüp de, biz de rahatlarız. Yoksa oyuncuları değiştirmek... Gidenler oluyor. Keşke gitmeseler, elimizdeki oyuncular oynasın. Randıman alamadığımız zaman bu kulüp, büyük kulüp. Herkes başarı bekleiyor. Umarım hep iyi olur. Kazanmak güzel.

DERBİ YORUMU

Bir hafta önce bir maç yaptık, orada 2 puan kaybettik. Geride kaldı. Bir hafta sonra bir maç daha var, ona da zaman var. Bugün maç oynadık. Bunu konuşalım. Zamanı gelince değerlendiririz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bunlar büyük takımlar. Bunlarla oynanan maçın favorisi yoktur. Yüreğinizi koymanız, yeteneklerinizi ortaya koymanız önemli. Güzel maç olmasını istiyorum.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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