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Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten Gedson Fernandes'e kritik görev! Dünya Kupası'nın ardından en kilit oyuncu olacak

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Şenol Güneş
Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten Gedson Fernandese kritik görev Dünya Kupasının ardından en kilit oyuncu olacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Gedson’u serbest oynatacak Güneş bu hamle ile hücumda Cenk, Weghorst ve Muleka’nın daha çok topla buluşmasını sağlamayı hedefliyor.

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Dünya Kupası için liglere verilen arada taraftarların özlediği Beşiktaş’ı ortaya çıkarmak için yoğun bir tempoda çalışan teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin yeni oyun anlayışında en kilit rollerden biri Gedson Fernandes’in olacak. Güneş siyah beyazlı takımda orta alanda yaşanan performans düşüklüğüne rağmen sezon başından bu yana istikrarlı görüntüsünü sürdürmeyi başaran Portekizli futbolcuya bu bölgede daha fazla sorumluluk verecek.

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14 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI

Bu sezon Weghorst ile birlikte 13’ü Süper Lig’de 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere çıkılan 14 maçın tamamında sahada yer alan iki isimden biri olan Gedson Fernandes ağırlıklı olarak merkez orta saha olarak görev yaptı. Yeni planla birlikte Gedson orta alanda ve ofansif bölgede serbest oynatılacak. Teknik ekibin hedefi bu rol değişimi ile birlikte hücum hattında Cenk, Weghorst ve Muleka’nın daha çok topla buluşmasını sağlamak ve şu ana kadar 2 asisti bulunan Gedson’un da skora katkısını arttırmak.

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Şenol Güneş

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