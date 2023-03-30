Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten derbi öncesi sakat oyuncular hakkında açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Derbi
Beşiktaşta Şenol Güneşten derbi öncesi sakat oyuncular hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 18:24

Pazar akşamı Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü. Güneş, sakat oyuncular hakkında bilgi verdi.

Haberin Devamı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda derbinin taktiği çalışıldı.

Siyah beyazlılar için sevindirici olan gelişme Tayyip Talha’nın takım antrenmanına katılması oldu. Milli takımdan sakatlıkla dönen Saiss salonda çalışırken, kesin durumu yarın belli olacak. Muleka ve Masuaku ise yarınki idmana katılacak.

Takım toplantısıyla başlayan antrenman, kondisyon hareketleri ve el ile oynanan dar alan oyunuyla devam etti. İdmanın ikinci bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği çalışıldı.

Antrenman öncesi basın mensupları ile kısa bir sohbet yapan teknik direktör Şenol Güneş, takımın son durumu ile ilgili bilgi verdi.

Güneş ”Şu anda milli takımdan daha tam gelemeyen oyuncularımız var. Masuaku ve Muleka şu anda yolda. Saiss geldi ama sıkıntısı var, bakıyoruz ona. Omar Colley gibi yorgun gelenler var. Tayyip bugün antrenmana katılacak onun durumuna bakacağız, değerlendireceğiz. Saiss’in ciddi olup olmadığına yarın bakacağız. Bugün geldi yorgun ve ağrıları var" diye konuştu.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 17:00’de yapacağı antrenman ile devam edecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBeşiktaşın yıldızı Ghezzal: Biz Fenerbahçeyi kovalıyoruz, onlar da GalatasarayıBeşiktaş'ın yıldızı Ghezzal: Biz Fenerbahçe'yi kovalıyoruz, onlar da Galatasaray'ıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şenol Güneş#Derbi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji