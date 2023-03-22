Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye gönderme: 'Haber almaya çalışıyoruz, inşallah kaza geçirmemiştir'

Haberin Devamı

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valetin Rosier boğazından ameliyat oldu. Gedson dişinden ameliyat oldu.

HABER ALMAYA ÇALIŞIYORUZ

Daha önce izin verdiğimiz Dele Alli şu anda gelemedi. Yağmur yağıyor, herhalde o yüzden gelemedi. Ondan haber almaya çalışıyoruz. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza falan geçirmemiştir.

ÇOK SAYIDA MİLLİ TAKIM OYUNCUSU VAR

Şenol Güneş: "İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi.

Haberin Devamı

NEDEN GİTMEDİĞİNİ BİLMİYORUM

Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz.

BİTER BİTMEZ KAVGAYA BAŞLADIK

Herkes Türk futbolunu kurtarmak için bir şeyler yapıyor! Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Sağlam temellerin olduğu yerde, diğer sıkıntılar önemli değil! Konuşmaları ciddiye almıyorum. Futbolun iyi olması için konuşuluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok! İftiralar da çok tehlikeli. Ortalığı karalamak için yapıyorsun. Biz açık, samimi ve dürüst müyüz, kaostan mı beslenmek istiyoruz? Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığı önemli

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'NİN İYİ KADROSU VAR

Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani.