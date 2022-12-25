Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten beraberlik yorumu: 'Üzüntü verici '

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Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Maça 0-0 başladık, gol yemeden atacağımız gollerle 3 puanı hedefledik. Ancak, ikinci yarının sonunda attığımız golle 1 puan aldık. Üzüntü verici, 2 puan kaybettik.

N'KOUDOU YORUMU

Kevin N'Koudou ile konuştum, 'Ben bir şey yapmadım' dedi. N'Koudou iyi başlamıştı. Hem kendini, hem bizi bozdu. İyi de başladı. Rakibin boş alanında birebirler ile etkiliydi. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itiştiler. Orada oyunu kaybetti. Oyundan koptu. Rakibin hırsını artırdı. Doğru bulmuyorum.

SONUÇ ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Netice almak gerekiyor, üstün olmanın bir anlamı yok. İsteğimizi beceriyle birleştirip, sonuç almamız gereken bir maçtı.

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