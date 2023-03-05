Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Aboubakar ve Gedson açıklaması

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Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Tempolu ve hızlı başlamak istedik. Uzun süre böyle olmaya çalıştık. İkinci yarı kopmalar oldu ama her zaman rakibin üzerine gitmeye çalıştık. Rakibi eksik yakaladığımız pozisyonlar oldu ama fırsatları bitiremedik. İkinci yarı düşmeler olunca top tutmak için Maxim'i aldık. Beklenmeyen bir hatada rakip gol buldu. Daha farklı bir galibiyet olabilirdi.

Önceki haftalarda daha iyi oynayıp kazanamadığımız olmuştu. Onun da gerginliği oldu. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı, hepsine teşekkür ediyorum. Son dakikalarda hatalarımız oldu. Rakip de maçın içinde kaldı. Gol atsaydık maç kopacaktı. Sonuç olarak kazanmak önemliydi. Oyun olarak 3 puanı hak ettik.

"ABOUBAKAR'IN GERGİNLĞİ VARDI"

Aboubakar'ın gol atması önemliydi. İstekliydi ama gol atamama gerginliği vardı. Bu açıdan iyi oldu. Diğer yeni transferlerimiz de iyiydi. Hepsinin katkı yapmasını bekliyoruz. Maxim'i ikinci yarının başında alacaktım ama gol yiyince beklettim.

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"GEDSON'LA GEÇEN MAÇTAN SONRA KONUŞTUM"

Bugün Masuaku ve Gedson da iyiydi. Geçen maçtan sonra Gedson'la konuşmuştum. Eksiklerini tamamlarsa daha iyi bir oyuncu olacak.

Biz savunmada rakibe az pozisyon verip çok pozisyon bulmak istiyoruz. Bugünkü maç izleyiciye keyif vermiştir. Zaman geçirmeyi onlar da yapmadı biz de yapmadık. Geçen maç aynı oyuncu 10 kere sakatlanmıştı. Bu kez gerginlikten gol yemeyelim heyecanı da vardı. Oyun olarak doğruları yaptık ve kazandık.