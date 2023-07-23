Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in en büyük rakibi Afrika Kupası

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Şenol Güneş yönetiminde geride kalan sezonun ikinci bölümüne damga vuran Beşiktaş 2023- 24’te şampiyonluk hedefine ulaşmak isterken siyah beyazlıların bu hedefe ulaşma yolunda önündeki en büyük engellerden biri de Afrika Uluslar Kupası olacak. 20 takımlı Trendyol Süper Lig’de, kısa süreli devre arası tatili ve UEFA Avrupa Şampiyonası nedeniyle sezonun erken bitirilecek olması sebebiyle takımları bu sezon yoğun bir maç trafiği bekliyor. Ertelenen Afrika Kupası’nın 2024 yılının başına kaydırılması 4 Büyükler içinde en çok Kartal’ı etkileyecek.

KARTAL’DA AS TAKIMIN ÖNEMLİ İSİMLERİ KADRODA OLMAYACAK

Organizasyona ev sahipliği yapacak Fildişi Sahili’nde 2023’ün haziran ve temmuz aylarında şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle dev turnuva 2024 yılına kaydırılmıştı. 13 Ocak 2024’te başlayacak Afrika Uluslar Kupası 11 Şubat 2024’te sona erecek.

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Beşiktaş’ta takıma yeni katılan Daniel Amartey ve Jean Onana ile birlikte 7 futbolcunun Afrika uluslar Kupası’nda forma giyme ihtimali bulunuyor.

Bu 2 ismin yanı sıra Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka da milli takımlardan davet almaları durumunda bu tarihlerde Beşiktaş’ta görev yapamayacak.

SÜPER LİG’DE LİGE VERİLECEK ARA İLE TURNUVANIN TARİHLERİ ÇAKIŞMIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2023-24 sezonu planlamısana göre Süper Lig’in ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı ise 5, 6, 7 ve 8 Ocak’ta oynanacak 19. hafta müsabakaları ile başlayacak. Kartal’ın kadrosunda bulunan 7 futbolcu milli takımlarına çağrılmaları durumunda Trendyol Süper Lig’de 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta maçlarını kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya.

Beşiktaş turnuvanın devam ettiği periyotta Kasımpaşa, Karagümrük, Pendikspor (D), Adana Demirspor, Sivasspor (D), Trabzonspor ve Kayserispor (D) ile karşı karşıya gelecek.