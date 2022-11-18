Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız futbolcu için kararını verdi! Yollar ayrılıyor

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Sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş sezona büyük umutlarla girse de inişli çıkışlı bir performans çizdi. Ligde 14 maçta 22 puan toplayan ve 8. sırada olan Kartal'da transfer hareketliliği yaşanırken, gözden düşen oyuncular da netleşmeye başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk maçından sonra yaptığı açıklamada, performansını yükseltmeyen oyuncularla yola devam etmeyeceklerini sinyalini vermişti. Yaz transfer döneminde özellikle de Premier Lig'den Weghorst, Redmond, Dele Alli ve Saiss gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Kartal'da yolların ayrılacağı isimler de netleşiyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Premier Lig kariyerinde büyük düşüşler yaşayan İngiliz futbolcu Dele Alli, Everton'dan büyük umutlarla kiralık olarak transfer edilmişti. Fakat yıldız oyuncu beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş yönetiminin yazın transferi esnasında opsiyonu için uzun pazarlık yaptığı ve sezon sonuna göre devre arası için bonservisini 2 milyon Euro daha düşük tuttuğu Dele Alli, beklentileri karşılayamadı.

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BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sabah'ın haberine göre, İngiliz futbolcunun ocak ayında 6 milyon Euro, sezon sonu 8 milyon Euro olan opsiyonunun devre arasında kullanılması düşünülmüyor. Sezon sonuna kadar değişim gösterip, performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak. Siyah-beyazlı forma ile 7 Süper Lig , bir de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Dele Alli her iki kulvarda da birer gol atabildi. (Sabah)