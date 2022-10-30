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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, taraftarla buluştu! 'Kalbimdesiniz'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneş, taraftarla buluştu Kalbimdesiniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 16:45

Beşiktaş'ta ikinci kez teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı öncesi taraftarla buluştu.

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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş, Vodafone Park'a coşkulu bir şekilde döndü.

Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Güneş, çiçeklerle karşılandı. Tecrübeli teknik adam tek tek tribünleri gezdi.

TRİBÜNLERE; KALBİMDESİNİZ

Şenol Güneş tezahüratlara eşlik ederken elini kalbine götürerek 'Kalbimdesiniz' işareti yaptı.

Beşiktaşta Şenol Güneş, taraftarla buluştu Kalbimdesiniz

'SEVDA NEFESİM BİTENE KADAR'

Tribünlerle hasretini gideren Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Aşk, hevesim bitene kadar. Sevda nefesim bitene kadar. Sevda önemlidir, aşk değil.

ÜLKE BİZİM, TAKIM BİZİM

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Sevginin saygının olduğu bir ülke arzuluyoruz. Cumhuriyetin değerlerini bilelim. Onla yaşayalım. Ülke bizim, takım bizim. Birlikte düşünüp birlikte paylaşacağız. Taraftarının sevgisi, ilgisi, desteğine cevap verebilmek için sahadaydım. Çok güzel bir ambiyans vardı

SAHADA GÖRECEĞİZ

Yeni bir hevesim, yeni bir heyecanım var. Camia için buradayız. Güzelliklerin karşılığı olması lazım. 2 idman yaptık sadece. Bugün sahadayız. Eldeki oyuncuların ne yapacağını sahada göreceğiz, değerlendireceğiz

BAŞARIYA İHTİYAÇ VAR

2-3 maçta durumumuzu göreceğiz. Kayıpsız gitmek gönlümüzden geçen. İyi oyunlar iyi sonuçlar getirecek. Sonuçla olan arkadaşlığı değil, arkadaşlıkla gelen sonucu istiyoruz. Şu anda gördüğüm tablo, hepsinin futbola, başarıya ihtiyacı var. Aynı şeyi düşünüyoruz

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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