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Beşiktaş'ta Şenol Güneş o maçlara dikkat çekti: "Kaderimizi belirler"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneş o maçlara dikkat çekti: Kaderimizi belirler
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 07:00

Şenol Güneş, önümüzdeki 2 ay içinde oynayacakları karşılaşmalara dikkat çekti. Adana Demirspor maçı sonrası soyunma odasında futbolcularına kısa bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam, “Şimdi size 3 gün izin. İyice dinlenip kafanızı boşaltın gelin. Ocak ve şubat ayında oynayacağımız maçlar ligdeki yerimizi belirleyecek” dedi.

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Adana Demirspor engelini 1-0’lık skorla aşarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş maç sonrası futbolcularını 3 gün izinle ödüllendirirken önemli uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına, “Bu galibiyet taraftarımıza güzel bir yeni yıl hediyesi oldu. Şimdi size 3 gün izin. İyice dinlenip kafanızı boşaltın gelin. Ocak ve şubat ayında oynayacağımız maçlar ligdeki yerimizi belirleyecek” dedi.

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Beşiktaşta Şenol Güneş o maçlara dikkat çekti: Kaderimizi belirler

9 MAÇIN 6’SI İSTANBUL’DA

Süper Lig’de önümüzdeki hafta içi oynanacak 17. haftayı bay geçecek olan siyah beyazlı takım, Şenol Güneş’in ‘kaderimizi belirleyecek’ dediği dönemde 9 karşılaşma oynayacak. 7 Ocak’ta Vodafone Park’taki Kasımpaşa maçıyla başlayacak bu periyotta daha sonra Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu müsabakaların sadece 3’ünde (Konya, Kayseri, Sivas) İstanbul dışına çıkacak.

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iŞTE Şenol Güneş’iN iŞARET ETTiĞi O MAÇLAR

18. Kasımpaşa
19. Konya (D)
20. Kayseri (D)
21. Alanya
22. Karagümrük (D)
23. Sivas (D)
24. Ankaragücü
25. Başakşehir (D)
26. İstanbul

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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