Beşiktaş'ta Şenol Güneş o maçlara dikkat çekti: "Kaderimizi belirler"

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Adana Demirspor engelini 1-0’lık skorla aşarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş maç sonrası futbolcularını 3 gün izinle ödüllendirirken önemli uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına, “Bu galibiyet taraftarımıza güzel bir yeni yıl hediyesi oldu. Şimdi size 3 gün izin. İyice dinlenip kafanızı boşaltın gelin. Ocak ve şubat ayında oynayacağımız maçlar ligdeki yerimizi belirleyecek” dedi.

9 MAÇIN 6’SI İSTANBUL’DA

Süper Lig’de önümüzdeki hafta içi oynanacak 17. haftayı bay geçecek olan siyah beyazlı takım, Şenol Güneş’in ‘kaderimizi belirleyecek’ dediği dönemde 9 karşılaşma oynayacak. 7 Ocak’ta Vodafone Park’taki Kasımpaşa maçıyla başlayacak bu periyotta daha sonra Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu müsabakaların sadece 3’ünde (Konya, Kayseri, Sivas) İstanbul dışına çıkacak.

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iŞTE Şenol Güneş’iN iŞARET ETTiĞi O MAÇLAR

18. Kasımpaşa

19. Konya (D)

20. Kayseri (D)

21. Alanya

22. Karagümrük (D)

23. Sivas (D)

24. Ankaragücü

25. Başakşehir (D)

26. İstanbul