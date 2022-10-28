Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile ilk antrenman yapıldı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (29 Ekim) saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.