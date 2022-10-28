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Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile ilk antrenman yapıldı

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneş ile ilk antrenman yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 20:13

Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Şenol Güneş, ligde HangiKredi Ümraniyespor ile oynanacak maç öncesi takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Beşiktaşta Şenol Güneş ile ilk antrenman yapıldı

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (29 Ekim) saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

 

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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