Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan Sacha Boey ve bonservis rekoru cevabı

Haberin Devamı

Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta golleri atan Semih Kılıçsoy, stoper Daniel Amartey ve file bekçisi Mert Günok maçı değerlendirdi.

MERT GÜNOK: SEMİH, BEŞİKTAŞ'IN GÖZBEBEĞİ

Önemli bir galibiyet. Bugün bir şekilde kazanmalıydık. Çok iyi mücadele ettik, defans yaptık. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da gol bulduk. Semih kardeşimi övmem gerekiyor. İkisi de bireysel sayılacak gol attı. Kendisi Beşiktaş'ın gözbebeği. Ülkenin de gözbebeği olacak. Çıkışından ötürü mutluyuz, gururluyuz. takım da iyi oynadı. Semih'in bireysel becerisiyle attığı 2 gol güzeldi. Onunla bireysel olarak ilgileniyorum. Çok seviyorum. Böyle çalıştığı sürece önü çok daha açık.

SEMİH KILIÇSOY: A MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR

Çok mutluyuz. Kazanmamız gereken maçtı. Çok iyi çalıştık. Çalıştığımız şeyleri yansıttık. 2 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Çok mutluyum. Asıl mevkim forvet. Forvette daha rahat ediyorum. Nerede görev veriliyorsa orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak.

Haberin Devamı

Gollerimden ötürü çok mutluyum. A Milli Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Montella ile iletişimimiz sürüyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz var...

SACHA BOEY'İN BONSERVİS REKORUNU KIRABİLİR MİSİN?

Bunları pek düşünmüyorum, oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum.

AMARTEY: SAVAŞÇI RUHUMUZU GÖSTERDİK

Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık. Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.