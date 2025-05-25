×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve transfer sürprizi! Alt Lige gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Transfer
Beşiktaşta Semih Kılıçsoy ve transfer sürprizi Alt Lige gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 09:23

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynadığı futbolla alkış toplayan ancak bu sezon formdan düşerek Solskjaer'in gözüne giremeyen Semih Kılıçsoy, bir alt ligde gidiyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon kötü performansı nedeniyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne giremeyen genç oyuncunun yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor.

Beşiktaşta Semih Kılıçsoy ve transfer sürprizi Alt Lige gidiyor

KİRALIK GİDECEK

Beşiktaş, yaşadığı düşüş sonrası Semih Kılıçsoy'u yeni sezonda kiralamayı düşünüyor. Genç oyuncunun oynayabileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

BİR ALT LİGE

Semih Kılıçsoy için şimdiden 1. Lig ekiplerinin yoğun ilgisi olduğundan bahsediliyor. Süper Lig'de forma şansı bulması zor gözüken oyuncuyla ilgili Solskjaer'in vereceği nihai karar merak konusu.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, iç sahada son maçına çıkıyorBeşiktaş, iç sahada son maçına çıkıyor!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Transfer

BAKMADAN GEÇME!