Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve transfer sürprizi! Alt Lige gidiyor

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon kötü performansı nedeniyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne giremeyen genç oyuncunun yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor.

KİRALIK GİDECEK

Beşiktaş, yaşadığı düşüş sonrası Semih Kılıçsoy'u yeni sezonda kiralamayı düşünüyor. Genç oyuncunun oynayabileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

BİR ALT LİGE

Semih Kılıçsoy için şimdiden 1. Lig ekiplerinin yoğun ilgisi olduğundan bahsediliyor. Süper Lig'de forma şansı bulması zor gözüken oyuncuyla ilgili Solskjaer'in vereceği nihai karar merak konusu.