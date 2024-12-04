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Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklandı

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#Beşiktaş#Seçim#Futbol
Beşiktaşta seçim tarihi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 18:11

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı.

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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,
5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,
6- Kapanış.

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#Beşiktaş#Seçim#Futbol

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