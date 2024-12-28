Beşiktaş'taki seçim öncesi bilinmesi gerekenler ve tüm detaylar...

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Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.

Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Başkanlık için 2 aday

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

Hüseyin Yücel

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Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek.

3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti.

Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışacak.

Yücel, ilk kez başkanlık için yarışacak

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek.

Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

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Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

Adalı, 4. kez seçime girecek

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak

Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

Son 4 başkan olağanüstü kongreyle göreve geldi

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.

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Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.

Rekor Süleyman Seba'da

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti.

Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.

Beşiktaş'ın başkanları

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924: Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012: Yalçın Karadeniz

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023-2024: Hasan Arat

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2024: Hüseyin Yücel