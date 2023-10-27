Beşiktaş'ta seçim belirsizliği ve kötü sonuçlar camianın moralini bozdu

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Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında 5 Ekim 2023 tarihinde iç sahada alınan 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş'le yollar ayrılmış, yönetim de olağanüstü seçim kararı almıştı. Bu süreçte de takımın başında Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın olması kararlaştırıldı.

Seçim kararı alınmasından 18 gün sonra da bu haftanın başında siyah-beyazlı yönetim, seçim tarihini 17 Aralık 2023 olarak duyurdu. Olağanüstü Genel Kurul tarihinin de netleşmesine rağmen başkan adaylığı konusunda ise belirsizlik hala devam ediyor. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, adaylık konusunda sessizliğini korurken, Beşiktaş'a başkan adaylığını açıklayan tek isim de Hasan Arat oldu.

Devam eden bu belirsizliğin üstüne bir de futbol A takımının kötü sonuçları eklenince hem taraftarların hem de camiada moraller daha da bozuldu.



Güneş sonrası 3 maçta 2 mağlubiyet



Şenol Güneş, 2023-2024 sezonunda Kartal ile 7'si Süper Lig, 8'i de Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşaması olmak üzere toplam 15 maça çıkmıştı. Güneş'in takımı, bu süreçte ligde yalnızla 2 mağlubiyet, Avrupa arenasında da 1 yenilgi aldı. Bu sezon Lugano maçına kadar Avrupa’da oynadığı 6 maçtan galip ayrılan, Club Brugge ile ise berabere kalan Kartal, yenilmezlik serisini 7 maça taşımıştı. Söz konusu dönemde takımın başına olan Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasını da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacaktı. Ancak Beşiktaş’ın rakibine yenilmesiyle hem rekor tekrarlanamadı hem de tecrübeli teknik adam görevinden istifa etti.

71 yaşındaki teknik direktörün ardından seçime kadar takımın başında bulunacak olan Burak Yılmaz ise siyah-beyazlılarla ligde iç sahada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybetti.



Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e de 3-1 yenilen Kara Kartal'da kötü gidişat devam etti.