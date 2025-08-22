Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday: Wout Faes

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Premier Lig ekibi Leicester City’nin Belçikalı stoperi Wout Faes için resmi adım attı.

Haberde; Faes’in yanı sıra, son günlerde Bundesliga ekibi Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi de alternatif seçenek olarak gündeme geldği belirtildi.

Wout Faes'in Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Belçikalı stoper bu sezon 3 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.