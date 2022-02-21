Beşiktaş'ta savunma tamam, sıra forvette

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-0 kazandıkları Altay maçı sonrası, en büyük sıkıntılarının gol atmak olduğunu belirtip, “Benim olduğum dönemde hemen her oyunda kazanmayı hak ettik” demişti. Bu sözler üzerine istatistikleri inceleyip, rakamların kendisini ne kadar doğruladığını belirledik. Bakın rakamlar ne diyor:

RAKiPLERE ŞUT YAĞDIRIYOR

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde oynadığı 11 lig, 2 kupa karşılaşmasında toplam 203 şut atarak, maç başı 15,6 ortalama yakaladı. Bu şutların 71’inde çerçeveyi tutturan siyah beyazlıların isabetli şut ortalaması 5,46’ya ulaştı. Kartal, 13 maçlık periyotta kalesinde toplam 134 şut (orta

lama 10,3) görürken, isabetli şutların ortalaması 3,6 olarak gerçekleşti.

LiGDE 11 MAÇTA TEK YENiLGi

Karaveli, 11 lig maçında sadece 1 kez yenilirken, 5’er galibiyet ve beraberlik aldı. 20 puan toplayan Kartal, 1,8 ortalamaya ulaştı. Kartal, Sergen Yalçın yönetimindeki 15 maçta 21 puan alıp 1,4 ortalama yakalamıştı.

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GOL YEME ORTALAMASI 0,9

Beşiktaş, Karaveli ile en büyük gelişimi savunmada gösterdi. Karaveli’nin ilk 5 maçında 8 gol yiyen siyah beyazlılar, sonraki 6 karşılaşmada 2 gol gördü. Maç başı ortalamayı 0,9’a düşüren Kartal’da, Yalçın döneminde bu rakam 1,4 idi (15 maçta 22 gol).