Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ökten'in 1987 yılında Beşiktaş Futbol Takımı'na kamp yeri bakmak için Abant'a giderken trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.



Ökten'in Beşiktaş kültürüne katkı sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Vefatının ardından Şan Ökten ismi Fulya'da bulunan tesislerimize verildi. Fulya Şan Ökten Kamp Tesisleri, uzun yıllar kulübümüze hizmet etti. Beşiktaşlı çocuklar, uzun yıllar bu tesislerde, Şan Ökten'in de katkılarıyla oluşan Beşiktaş kültürünü öğrendiler. Beşiktaşımıza hizmet ederken yaşamını yitiren, asla unutulmayacak bir isim olarak tarihimizde yer alan Şan Ökten'i vefatının 33. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz."