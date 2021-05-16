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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları ne zaman? Açıklama geldi...

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Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş, şampiyonluğu 19 Mayıs tarihinde kutlamayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını ne zaman yapmayı planladığı belli oldu.

İlgili prosedürleri çözmek adına girişimlerini başlatan siyah beyazlı ekip, şampiyonluğu 19 Mayıs tarihinde kutlamak istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,  "Hedefimiz, 19 Mayıs, saat 19.03'te şampiyonluk kutlamasını yapmak." demişti.

Yönetici Emre Kocadağ ise "19 Mayıs'ta şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz. Belli prosedürler var. Onları ayarlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaşta şampiyonluk kutlamaları ne zaman Açıklama geldi...

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