Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın hedefi olmuştu, görevi bıraktı!

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Beşiktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bıraktığını belirtti. Şakul, yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini dile getirdi.

Kaan Şakul, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim."

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SAMET AYBABA HEDEF ALMIŞTI

30 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, Kaan Şakul hakkında sert ifadelerde bulunarak, Genel Sekreter Kaan Şakul'u istifaya davet etmişti.

İşte Samet Aybaba'nın açıklamaları;

Yeni sezona girerken listelerimizi hazırladık ve yönetimin önüne koyduk. Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Strateji belirleyeceğiz, orada Kaan Şakul çalışma yapmış ve 37 milyon euroluk satış bekliyorum dedi. Yoksa oyuncu alamayız dedi. Futbolda böyle olmaz dedim. Sizin verdiğiniz listede Rafa Silva var dediler. 'Futbolu bilmediğiniz için konunun nereye gideceğini bilmiyorsunuz' dedim ve en ufak bir faktörde bu şansın bize doğabileceğini anlattım. Paulista'yı daha önce almaya çalıştık, Atletico Madrid'e gitti. Sonra bize geldi. Immobile'yle ilgili sordular, olumlu rapor verdik. Friedel göreve başladı. Yönetim kurulu danışmanı. Kulübe gelmeyecek, sadece satış yapacak şeklinde başladı. Sonrasında yaşananları biliyorsunuz. Kaan Şakul ve başkandan aldığı güçle oranın imparatoru gibi davranmaya başladı. Başkanla bu konuyu görüşmeye gittim ve sonunda bir mektup yazdım. Kulüpte çalşan personele komisyon mu veriyorsunuz dedim. 'Mustafa ve Semih'in satışından sana da verelim' dedi. Sonrasında yaşananlar tam bir kaos.

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Uçağa bindik Antep'ten dönüyoruz. Bizim çocuklar Semih, Salih, Mert orada oturuyorlar. Talihsiz bir gol yedik olur böyle dedim. Feyyaz hoca da gelsin dediler. O da konuştu. Aşağıya indim ortalık birbirine girdi. Biz toplantı yapmışız. Oyunculardan böyle bir şey isteme hakkımız yok mu? İçerideki Göztepe maçından sonra Feyyaz hocaya gidecekti. Ben de gelirim dedim. Kurgunun tamamını Brad Friedel yönetti. Hocayla taktik tahtasında çalışmalar yapıyorlardı. Biz bu konularda hiç müdahil olmadık. Feyyaz içeriye girince Friedel, Kaan Şakul ve hoca oturuyorlar. Kaan Şakul, Feyyaz'a 'Özel bir şey görüşüyoruz, 5 dakika sonra abi' diyor. Bütün bunları yaşadık. Hiçbir deneyimi olmayan bir arkadaşın (Friedel) bizlerin önüne geçecek ne özelliği vardı?. Başkan bana son olarak içinde bulunduğumuz durumla ilgili bir rapor istedi. Feyyaz ve Veli de rapor versin dedi. Bu süreci yöneten biz olmadığımız için raporu Brad Friedel, hoca ve Kaan Şakul'un vermesini istedim. Başkanım ben kimseyi yarı yolda bırakmam ama sizin bir tasaraffunuz varsa gereğini yapın dedim. Bir gün sonra da Beşiktaş'ın CEO'su beni aradı ve hocam ekonomik olarak isteğiniz var mı diye? Ben hiçbir zaman para konuşmadım. Kaan Şakul'u derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir konuda ben bu işleri yapmadım diyor, her şeyi biliyoruz. Beşiktaş'ın menfaatleri için istifa etmeli.

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