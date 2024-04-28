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Beşiktaş'ta Samet Aybaba: Yeni hoca için Sergen Yalçın doğal aday

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Samet Aybaba#Süper Lig
Beşiktaşta Samet Aybaba: Yeni hoca için Sergen Yalçın doğal aday
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 07:00

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Aybaba arayışların sürdüğünü söyledi. Siyah beyazlı idareci, teknik direktör arayışında yerli ve yabancı isimler üzerinde durduklarını belirtirken, “Sergen Yalçın listemizde. O doğal aday. Beşiktaş takımı üçüncü sezondur başarısız döneme girdi. Bu süreci ayağa kaldıracak birisi lazım” diye konuştu.

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ve taraftarların istedikleri Sergen Yalçın’ın doğal aday olduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık’a açıklamalarda bulunan Aybaba, “Listenizde Sergen Yalçın var mı?” sorusuna, “Var tabii ki. Doğal aday yani” yanıtını verirken, “Kolay değil bu iş. Teknik direktörlük seçimi gerçekten çok zor” dedi.

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OYUNCULARIN SAYGI DUYACAĞI BİRİ OLMALI

Aybaba yeni teknik direktörün yerli mi, yabancı mı olacağı konusunda, “İkisiyle de ilgili bakıyoruz. Beşiktaş takımı üçüncü sezondur başarısız döneme girdi. Bu süreci ayağa kaldıracak birisi lazım. Oyuncuların saygı duyacağı, işini iyi yapan, başarılı, antrenmanı-sistemi doğru planlayan bir antrenöre ihtiyacımız var” açıklamasını yaparken, Cenk Tosun için de şunları söyledi: “Cenk Tosun ’la görüşüyoruz. Performansa bağlı şeyler. Neyi daha iyi planlayabiliriz diye düşünüyoruz.”

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SEMİH SENEYE DE BİZİMLE OLACAK

Bu sezonun parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy’un yeni sezonda da siyah-beyazlı takımda forma giymeye devam edeceğini belirten Aybaba, “Birinci maçtan sonra menajerini çağırdım. Sonrasında anlaştık. Semih 3 hafta içinde 5 tane gol attı ve yükseldi. Çok iyi bir anlaşma oldu her iki taraf için de. Semih seneye bizde, oynayacak. Daha gelişecek. Onun için 30 milyon eurodan daha fazlasını düşünüyoruz. 30 milyon euroya vermeyiz. Gelecek sezon böyle oynarsa buraları zorlar” dedi.

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Süper Lig

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