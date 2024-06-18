Beşiktaş’ta Salih ve Gedson’un alternatifi hazır

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Beşiktaş’ta yeni sezon için kadro çalışmaları devam ederken, Futbol Direktörü Samet Aybaba, yeni teknik direktör Van Bronckhorst’a bir rapor sundu. İkili bu rapor doğrultusunda bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulundu. Aybaba Avrupa’dan birçok kulübün peşinde olduğu Gedson Fernandes ve Salih Uçan konusunun da masaya yatırıldığını belirterek, “Her ikisi de çok değerli oyuncular. Hocamız da biz de kalmasını istiyoruz. Ancak iyi bir teklif gelir ve Gedson ile Salih de ayrılmak isterse yerini dolduracak oyuncular listemizde var” ifadesini kullandı.

ABUBAKAR: VERiLECEK HER KARARA SAYGIM VAR

Bu arada Vincent Aboubakar, Van Bronckhorst’un kendisi ile çalışıp çalışmama kararına saygı göstereceğini belirtti Siyah beyazlı kulüp geçen sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük’e verdiği Emre Bilgin’i yine bu kulübe kiraladı. Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı iki genç futbolcu Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş da Fatih Karagümrük’ün listesinde yer alıyor.