Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan dikkat çeken sözleşme açıklaması: Haklının acelesi yoktur

Hedeflerinin gruplara kalmak ve daha sonra gruplardan çıkmak olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Tirana maçını iyi atladığımızı düşünüyorum. Şimdi Bakü ile karşılaşacağız. Deplasmanda oynayacağız. İnşallah güzel bir sonuç alarak evimizde turu geçmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz Beşiktaş'ın layık olduğu yer. Gruplara kalabilmek, gruplardan çıkabilmek. Adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

“ELİMDEN GELEN HER ŞEYİMİ TAKIMA VERMEK İSTİYORUM”

Şenol Güneş ile yaptıkları görüşmeden bahseden 29 yaşındaki futbolcu, "Hocayla tabii ki görüşmelerimiz oluyor ama daha çok takımla ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Bireysel bir fikir alışverişimiz olmadı. Ben de elimden gelen her şeyimi takımıma vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HER MAÇ ZOR”

Futbolda her karşılaşmanın zor olduğunu dile getiren Salih, "Böyle bir bakış açısı yok. Her maç çok zor. Geçen sene kupa maçımız vardı. 2-0 mağlup duruma düşmüştük ama sonra maçı kazanmasını bildik. Bir Konyaspor maçımız vardı, 2-0 öndeydik bir anda 3-2 oldu maç. Futbolda her karşılaşma çok zordur” diyerek sözlerini noktaladı.

SÖZLEŞME CEVABI: HAKLININ ACELESİ YOK

Salih, sözleşmesinin sorulması üzerine ise, "Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz" cevabını verdi.

1 MİLYON EURO İSTEDİ, YÖNETİMİN SON TEKLİFİ...

Salih Uçan, geçen sezon başında yönetimden 1.5 milyon euro istemiş ancak yönetim bu rakamı yüksek bulmuş ve anlaşma sağlanamamıştı. Taraflar yeni sezon öncesi yeniden görüşme masasına oturmuş, yeni görüşmelerde yönetim Salih Uçan’a “Sana da kadrodaki diğer Türk oyunculara olduğu gibi Türk Lirası olarak ödeme yapabiliriz” demişti.

Yıllık 400 bin Euro civarında garanti ücret alan Salih, Türk Lirası ödemesine sıcak bakmazken takıma yaptığı katkının ortada olduğunu, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerde kendi mevkisinde oynayan futbolcuların 1-1.5 milyon Euro bandından kazandığını belirterek yıllık 1 milyon Euro istedi.

Yönetim ise Salih’e de 850 bin Euro’nun TL karşılığı 25 milyon TL teklif etti ve beklemeye geçti.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

29 yaşındaki Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonunda bitecek.

BEŞİKTAŞ, SALİH VARKEN TEK MAÇ KAYBETTİ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi’nde KF Tirana’yı eleyerek 3’üncü Ön Eleme Turu’na yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte milli oyuncu Salih Uçan, Arnavutluk ekibine karşı oynanan 2 maçta sergilediği performansla geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. İki maça da ilk 11’de başlayan 29 yaşındaki orta saha, rövanş karşılaşmasında 1 de asist yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonu formda bir şekilde kapatan Salih Uçan, sezonun sona ermesinin ardından bireysel çalışmalarına devam etti. Beşiktaş’ın sezon öncesi gerçekleştirdiği hazırlıklarda fiziksel olarak verdiği hazır görüntü ile dikkat çeken milli oyuncu, kampta da kalitesini gösterdi. Şenol Güneş’in güvendiği isimlerden biri olan Uçan, Avrupa Konferans Ligi’nde KF Tirana karşısında oynanan 2 maça da ilk 11’de başladı ve 1 asist yaptı.

Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Salih Uçan, gösterdiği performansla takımının önemli bir seri yakalamasında da pay sahibi oldu. Milli oyuncu, Şenol Güneş yönetiminde 18 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı olmak üzere 22 maçta ilk 11’de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Uçan’ın ilk 11’de görev yaptığı 22 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tek mağlubiyet ise geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’a deplasmanda 2-1 mağlup olunan maçta geldi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 11 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Salih Uçan, geride kalan sezonda hücum anlamında da siyah-beyazlı ekibe büyük katkı verdi. 29 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 8 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt katkı sağladı. Uçan, Beşiktaş’ın ofansif anlamında bu yılda güvendiği isimlerden biri olacak.