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Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Mert Günok'tan çarpıcı açıklamalar: Mücadele yok! Kahroluyoruz...

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Mert Günok
Beşiktaşta Salih Uçan ve Mert Günoktan çarpıcı açıklamalar: Mücadele yok Kahroluyoruz...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 22:51

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Mert Günok maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Mert Günok maç sonrası kötü gidişatla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

SALİH UÇAN: KAHROLUYORUZ

Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün... Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz. Camiamız adına çok üzülüyorum. Bu işin çözümü nasıl olacaksa, onu bulmalıyız. Koskoca bir camia kimseye bu durum yakışmıyor. Camiam adına çok üzgünüm.

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MERT GÜNOK: MÜCADELE YOK! AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORUZ

Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz buraya gelip... Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, anı şeyleri söyledik. O evreyi çoktan geçtik. Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum. Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz. Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok. Taraftarlar sonuna kadar haklı. Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim.

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"SAHA İÇİ VE SAHA DIŞI ÇOK OLAY YAŞADIK"

Beşiktaş sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik, bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz. Hem saha içi, hem de saha dışı birçok olay yaşadık. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim.

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Mert Günok

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