Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Ligin 21’inci haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.



Teknik direktör Fernando Santosun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Süper Ligin 21’inci haftasında yarın saat 19.00da Pendik Stadında Pendikspor ile karşılaşacak.



Beşiktaş’ın maç kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:



"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zainutdinov, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut"



Salih Uçan ise sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) meydana gelen gerilme ve ödem nedeniyle Pendikspor maçının kadrosunda yer almadı.