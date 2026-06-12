Beşiktaş'ta Salih Uçan için karar verildi!

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Beşiktaş’ta Salih Uçan’ın geleceğiyle ilgili merak edilen konu netlik kazandı. Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmesindeki opsiyon maddelerinin devreye girmemesi nedeniyle deneyimli orta saha oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.
ITALIANO İSTEMEDİ
Ayrılık kararında teknik direktör Vincenzo Italiano’nun kadro planlamasının da etkili olduğu öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının yeni sezon kurgusunda Salih Uçan’a yer vermediği belirtildi.
PERFORMANSI
32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig’de 19 maçta görev alırken skor katkısı üretemedi. Türkiye Kupası’nda ise 1 gol ve 1 asist kaydetti.