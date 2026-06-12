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Beşiktaş'ta Salih Uçan için karar verildi!

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Vincenzo Italiano
Beşiktaşta Salih Uçan için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 09:26

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ancak 1 yıl uzatma opsiyonu bulunan Salih Uçan için karar verildi.

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Beşiktaş’ta Salih Uçan’ın geleceğiyle ilgili merak edilen konu netlik kazandı. Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmesindeki opsiyon maddelerinin devreye girmemesi nedeniyle deneyimli orta saha oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

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ITALIANO İSTEMEDİ

Ayrılık kararında teknik direktör Vincenzo Italiano’nun kadro planlamasının da etkili olduğu öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının yeni sezon kurgusunda Salih Uçan’a yer vermediği belirtildi.

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Beşiktaşta Salih Uçan için karar verildi

PERFORMANSI

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig’de 19 maçta görev alırken skor katkısı üretemedi. Türkiye Kupası’nda ise 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Vincenzo Italiano

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