Beşiktaş'ta Salih Uçan, Galatasaray derbisine yetişecek mi?

Haberin Devamı

Burak Yılmaz, hafta sonu oynanacak derbi maçın taktiğini kafasında şekillendirirken, oyuncularına mental dokunuşlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Genç çalıştırıcı, sakatlıklar nedeniyle henüz ilk 11’ini belirlemese de Sarı-Kırmızılı rakibine karşı dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Sağlığına kavuşan Mert Günok’u kalede görevlendirmeyi planlayan Burak hocanın, Bailly’nin sakatlığı sonrası stoperde de zorunlu değişime gidecek.

Burak Yılmaz'ın Daniel Amartey’i kullanması bekleniyor. Amartey ve Colley ikilisinin yanında beklerde Arthur Masuaku ile Onur Bulut’un görev alması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Burak Yılmaz’ın Salih’in sakatlığı nedeniyle orta sahada Gedson, Amir ve Chamberlain’i oynatması planlanıyor. Yılmaz’ın hücumda ise Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Milot Rashica’ya şans vereceği düşünülüyor.

Haberin Devamı

Chamberlain vites artırdı

Kara Kartal’daki performansı beklentilerin altında kalan Alex Oxlade Chamberlain, Milli arada yoğun bir tempo yaptı. Takım çalışmalarına ek olarak bireysel de çalışan İngiliz orta saha, Galatasaray karşısında sergileyeceği başarılı performansla çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Tecrübeli futbolcunun idmanlardaki hırslı görüntüsü teknik ekibi de memnun ediyor. Chamberlain, derbide Gedson ve Amir’le beraber oluşan orta sahada görev yapacak.

Salih Uçan, Gaziantep maçına yetişecek

Siyah-Beyazlılar’ın İstanbulspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Salih Uçan’ın normal şartlarda Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli orta saha, ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı.

Teknik ekip, önlerinde az zaman kalması sebebiyle Salih’i derbide riske etmeme kararı aldı. Başarılı oyuncu, Gaziantep maçıyla formasına dönecek.