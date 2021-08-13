Beşiktaş'ta Salih Uçan: "Büyük takım forması ağırdır"

Siyah beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkan Salih Uçan, siyah beyazlı formanın kıymetini bileceğini belirterek "Hazırlık dönemine iyi başladım ancak ufak bir sakatlığım oldu. Şu anda %100 hazır hissetmiyorum, biraz daha zamana ihtiyacım var. Hocam ilk 11'de görev verdi, benim için çok iyi oldu. Kendi açımdan çok mutluyum. İyi oynadığımı düşünüyorum. Büyük takım forması ağırdır. Beşiktaş formasını giydiğim için çok mutluyum. Bu formanın kıymetini bileceğim." diye konuştu.