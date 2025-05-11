×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta sakatlıklar tat kaçırdı! Yıldız oyuncunun dişi kırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Süper Lig
Beşiktaşta sakatlıklar tat kaçırdı Yıldız oyuncunun dişi kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 21:26

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın dişi kırıldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 4-1 kazanırken yaşanan sakatlıklar tat kaçırdı.

İLK YARIDA ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Maçın henüz 11. dakikasında Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayan Chamberlain kendisini yere bıraktı ve maça devam edemedi. İngiliz futbolcunun yerine Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

Chamberlain'in ardından ise 18. dakikada bu sefer Felix Uduokhai, Ali Yavuz Kol ile çıktığı hava topu mücadelesinde ağır bir darbe aldı. İki oyuncu da yaşanan pozisyon sonrası kafa sarsıntısı sebebiyle 20. dakikada oyundan alındı. Alman futbolcunun yerine ise Solskjaer, Emrecan Terzi'yi sahaya sürdü.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 4-1 Adana Demirspor (Süper Lig maçı özeti)Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında ise Adana Demirspor'lu Aimbetov ile Beşiktaş'lı Gabriel Paulista, hava topu mücadelesine kalktı. Yüzüne darbe alan futbolcunun dişi kırıldı. Brezilyalı yıldıza yapılan müdahalenin ardından oyuncu tekrar sahaya geri döndü.

Haberin Devamı

SOLSKJAER EĞLENCELİ TEPKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yapılan müdahalenin ardından saha kenarına gelen oyuncusuyla şakalaşması dikkat çekti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!