Beşiktaş'ta sakatlıklar tat kaçırdı! Yıldız oyuncunun dişi kırıldı

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Beşiktaş ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 4-1 kazanırken yaşanan sakatlıklar tat kaçırdı.

İLK YARIDA ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Maçın henüz 11. dakikasında Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayan Chamberlain kendisini yere bıraktı ve maça devam edemedi. İngiliz futbolcunun yerine Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

Chamberlain'in ardından ise 18. dakikada bu sefer Felix Uduokhai, Ali Yavuz Kol ile çıktığı hava topu mücadelesinde ağır bir darbe aldı. İki oyuncu da yaşanan pozisyon sonrası kafa sarsıntısı sebebiyle 20. dakikada oyundan alındı. Alman futbolcunun yerine ise Solskjaer, Emrecan Terzi'yi sahaya sürdü.

PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında ise Adana Demirspor'lu Aimbetov ile Beşiktaş'lı Gabriel Paulista, hava topu mücadelesine kalktı. Yüzüne darbe alan futbolcunun dişi kırıldı. Brezilyalı yıldıza yapılan müdahalenin ardından oyuncu tekrar sahaya geri döndü.

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SOLSKJAER EĞLENCELİ TEPKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yapılan müdahalenin ardından saha kenarına gelen oyuncusuyla şakalaşması dikkat çekti.