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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Zaynutdinov
Beşiktaşta sakatlık şoku Kadrodan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 21:05

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta arka adale grubundan ağrı yaşayan Bakhtiyor Zaynutdinov, MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti sebebiyle riske edilmeyerek Samsunspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Zaynutdinov

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