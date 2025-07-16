Beşiktaş'ta sakatlık: Mustafa Erhan Hekimoğlu devam edemedi!

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi.
Avusturya’nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg’de oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, 57. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Siyah-beyazlı ekibin hızlı atağında rakibiyle mücadeleye giren 18 yaşındaki forvet, bacağını tutarak kendini yere bıraktı.
Wolfsberger maçında 12 dakika sahada kalabilen Mustafa'ya ilk müdahale oyun alanında yapılırken, 60. dakikada yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi.
Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın yerine ikinci yarının başında oyuna giren Mustafa Hekimoğlu sakatlandı.pic.twitter.com/d8ClOi4byg— Spor Arena (@sporarena) July 16, 2025