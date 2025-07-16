×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta sakatlık: Mustafa Erhan Hekimoğlu devam edemedi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Sakatlık
Beşiktaşta sakatlık: Mustafa Erhan Hekimoğlu devam edemedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 21:15

2025-2026 Süper Lig sezonu öncesi Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta mücadeleye ikinci yarının başında dahil olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi.

Avusturya’nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg’de oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, 57. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Siyah-beyazlı ekibin hızlı atağında rakibiyle mücadeleye giren 18 yaşındaki forvet, bacağını tutarak kendini yere bıraktı.

Gözden KaçmasınBeşiktaştan tatsız provaBeşiktaş'tan tatsız prova! Haberi görüntüle

Wolfsberger maçında 12 dakika sahada kalabilen Mustafa'ya ilk müdahale oyun alanında yapılırken, 60. dakikada yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!