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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmek bilmiyor

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Pjanic
Beşiktaşta sakatlık kabusu bitmek bilmiyor
İsmail ER

Bu sezon neredeyse hiçbir maça tam kadro çıkamayan Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Dünkü idmanı yarıda bırakan Boşnak yıldızın alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Altay maçında Pjanic’in yanı sıra Rıdvan, Larin, Rosier, N’Koudou ve Mert de sakatlıkları nedeniyle yok.

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Sakatlıklar, cezalar ve Covid-19 salgını nedeniyle bu sezon neredeyse hiçbir maça tam kadro çıkamayan Beşiktaş’a bir kötü haber daha geldi. Siyah beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, dün sabah yapılan antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yarın oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek. Alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Pjanic, bir haftalık tedavi sürecinin ardından sahalara dönecek.

Pjanic bu sezon 5. kez sakatlandı

Pjanic, sezon başında geldiği Beşiktaş’ta 5. kez sakatlanmış oldu. Pjanic sakatlıklar nedeniyle bugüne dek 9 maçta forma giyemedi. Siyah beyazlı takımda geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin, daha önceden sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Kevin N’Koudou ve Mert Günok ile cezalı Michy Batshuayi de Altay karşısında oynamayacak.

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Başkan Çebi 3. kez Covid’e yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çebi, daha önce de 2 kez virüse yakalanmıştı. Yapılan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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