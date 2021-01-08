Beşiktaş'ta sakatlık! Bernard Mensah'ın durumu...
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.
Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır
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