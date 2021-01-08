Beşiktaş'ta sakatlık! Bernard Mensah'ın durumu...

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.



Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır

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