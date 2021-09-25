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Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman dönecek?

#Beşiktaş#Beşiktaş Sakatlar#Seoanasayfa
Beşiktaşta sakatlar ne zaman dönecek

Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman dönecek sorusu taraftarların yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman dönecek sorusuna cevap arayan taraftarlar, önümüzdeki hafta oynanacak Ajax mücadelesi öncesinde takımın son durumunu öğrenmek istiyor. Peki, Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman dönecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Son haftalarda sakatlıkla boğuşan Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi tablo endişelendirmeye devam ediyor. Son maçın ardından basın mensuplarına demeçler veren Sergen Yalçın, her takımın maç kaybettiğini ancak kendilerinin toparlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok fazla sakatımız var, onları düzeltmemiz gerekiyor. Dün akşam Montero da hastalandı ve gitti, hep üst üste geliyor. Bugün de Pjanic sakatlandı. Geçen maç ben mesela 65'te Pjanic'i oyundan çıkardım. Dediler ki 'neden oyundan çıkardın', gördün mü, neden oyundan çıkardığımı, çıkması gerekiyormuş. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının Süper Lig maçlarıyla hiç alakası yok. Çok daha yüksek tempoda, çok da ağır bir şekilde oynanan maçlar. O maçlar oyunculara zarar veriyor. O maçların hasarları 1-2 maç sonra çıkmaya başlıyor."

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR NE ZAMAN DÖNECEK?

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Sakat oyunculardan Ajax maçına yetişeceklerin sorulması üzerine Yalçın, "Dönebilecek oyuncular Batshuayi, Larin döner, Rosier zaten cezalıydı döner, belki bir de Necip dönebilir. Montero olmaz. Bugün Pjanic'in de olacağını düşünmüyorum ben. Yapacak bir şey yok, biz çözüm yaratmak zorundayız." diye konuştu.

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