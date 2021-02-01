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GeriFutbol Beşiktaş'ta sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın kaçıracağı maçlar belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın kaçıracağı maçlar belli oldu!

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Beşiktaş'ta sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın kaçıracağı maçlar belli oldu!
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcu 2 hafta formasından uzak kalacak.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

19 yaşındaki sol bek, Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek.

Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'de Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın 14. dakikasında sakatlanmış ve yerini Fabrice N'Sakala'ya bırakmıştı.

Beşiktaşta sakatlanan Rıdvan Yılmazın kaçıracağı maçlar belli oldu

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