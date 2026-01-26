×
Beşiktaş'ta sahne ilk kez Orkun Kökçü'nün: Siftah yaptı, Sergen Yalçın'la kutladı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Sergen Yalçın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 20:27

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı kaptan Orkun Kökçü, Eyüpspor filelerini havalandırarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'un konuğu oldu.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde transfer edilen Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarda bir ilki yaşadı.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile İstanbul'da oynanan ve 1-0 kazandıkları mücadeleye göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN SİFTAH

Mücadelenin henüz 6. dakikasında Eyüpspor kalecisi Jankat Yılmaz'ın hatalı pasında top Orkun Kökçü'de kaldı. Kaleyi uzak mesafeden ters ayağıyla deneyen milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. 

GOLÜ ATTI, SERGEN YALÇIN'A KOŞTU

Siyah-beyazlıların kaptanı, golünden hemen sonra soluğu teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yanında aldı. Milli futbolcu, gol sevincini hocasına sarılarak yaşadı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını Eyüpspor deplasmanında yalnız bırakmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldururken, ek olarak kendilerine ayrılan yerin de bir kısmında maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

