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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda bugün Georges N'Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Beşiktaşta sağlık kontrolleri sürüyor

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